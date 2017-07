Ahmeti ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve të PDK-së lidhur me punësimet në komunë

Ahmeti ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve të PDK-së lidhur me punësimet në komunë

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve të PDK-së lidhur me punësimet në komunë, duke thënë se PDK, Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi nuk mund ta ndërrojnë rezultatin me shpifje.

Ahmeti në facebook ka shkruar se shpifjet po i bëjnë përmes njerëzve të panjohur që të mbrohen nga paditë.

“Vetëvendosje është subjekti më i madh në Kosovë me 32 deputetë dhe ka dal e para në 10 komuna. PDK, Veseli dhe Thaqi duhet me kuptu që me rrena e shpifje nuk munden me ndërru rezultatin. Këto shpifje po i bëjnë përmes njerëzve të panjohur që të mbrohen nga paditë. Por kësaj radhe paditë do të jenë edhe për PDK edhe për zyrtarin e partisë. Numrat?”, ka shkruar ai në facebook./21Media