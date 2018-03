"Besoj se dihet që 10 vjetori është eveniment shtetëror"

Ditëve të fundit po diskutohet shumë se në hyrje të kryeqytetit kosovar më saktësisht tek rrethi kryesor i Prishtinës, duhet të vendoset flamuri ynë shtetëror.

Për këtë, ka reaguar edhe vet kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, përmes një statusi në Facebook.

Shkrimi i plotë i Ahmetit:

Po e shoh një debat të gjatë në lidhje me flamurin shtetëror të Kosovës i cili me apo me pa qëllim po drejtohet te Komuna me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë.

E para, une jam kryetar i Prishtinës, kryeqytet i Republikës së Kosovës, me kushtetutë e ligje në fuqi, të cilat i zbatojmë dhe i respektojmë.

E dyta, vendosja e simboleve shtetërore rregullohet me Ligjin 03/L-038 për përdorimin e simboleve shtetërore të Kosovës dhe Ligjin 03/L-032 për protokollin e shtetit.