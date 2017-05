Sonte në ndeshjet gjysmëfinale të Europa League-s, Ajaxi edhe pse humbi, e Manchesteri edhe pse barazoi, kaluan në finale

Ndeshja e parë mes Lyonit dhe Ajaxit ishte një dramë e vërtetë. Edhe pse Lyoni hynë në ndeshje me disavantazh prej 3 golash, treguan kualitet të veçantë. Herët gjatë ndeshjes pranuan gol nga Ajaxi, mirëpo arritën që të shënojnë 3 herë, për ta ngushtuar rezultatin në vetëm një gol. Megjithatë goli i fundit që do të kualifikonte Lyonin nuk u arrit, andaj Ajaxi shpëtuan edhe pse përfunduan ndeshjen me 10 futbollistë, shkruan rtv21.tv.

Ndeshja e dytë mes Manchesterit dhe Celtas kishte më pak gola, vetëm 2, mirëpo drama nuk mungoi. Rezultati final ishte barazim, 1 me 1, dhe të dyja klubet kishin nga një karton të kuq në fund të ndeshjes, por fatin e finalistit e vendosi goli që Manchester kishin shënuar në ndeshjen e parë.

Finalja e Europa Ligue-s mes Manchester United dhe Ajax do të luhet me datën 24 maj./21Media

