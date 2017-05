Ajax ka një epërsi të lartë kundër Lyonit, dhe finalja tashmë është në duart e tyre

Ajax hyri në ndeshje me epërsi prej 3 golash, pasi ndeshjen e parë e kishin fituar me rezultat 4 me 1, kështu që me gjasë veçse ishin të kualifikuar kur filluan, shkruan rtv21.tv.

Për t’ia vënë gozhdën e fundit, Ajax shënoi në minutën e 27të, përmes Kasper Dollberg me asistimin e Amin Younes, duke dërguar rezultatin final në 1 me 5 në favor të Ajaxit.

http://rtv21.tv/ajax-siguron-kalimin-ne-finale/