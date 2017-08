Vitet lënë gjurmë në Ajlinin

E mbajmë mend për interpretimin e rolit të Ajlinit në serialin “Vitet e humbura”. Ajo përveç aktrimit vëmendje tërhiqte edhe me sytë e saj të bukur, shkruan rtv21.tv

Aktorja e njohur turke Yesim Buber, u lind më 10 gusht të vitit 1977. Ajo përfundoi aktrimin në shkollën Can Gurzap. U njoh për role të ndryshme në serilaet turke, kurse tek ne përmes Ajlinit në serilain “Vitet e humbura” i cili u transmetua në RTV 21. Yesim është e martuar me me Mehmet Askin.

Aktorja 39 vjeçare është nënë e dy binjakëve. Më poshtë ju sjellim disa fotografi nga jeta e përditshme e saj./21Media