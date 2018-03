Akademia Diplomatike shënoi pesë vjetorin e themelimit

Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, ka shënuar sot përvjetorin e pestë të themelimit të saj përmes organizimit të Konferencës Ndërkombëtare me temë “Diplomacia, gjinia, fuqizimi dhe ndërtimi i kombit”.

Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme, Rejhan Vuniqi, ka kujtuar sfidat me të cilat është përballur Kosova në procesin e ndërtimit të shtetit ku siç është shprehur ajo, kontribut të pazëvendësueshëm zë angazhimi i gjinisë femërore.

“Gratë nëse nuk marrin pjesë në qeveri atëherë gjysma e popullit nuk do të përfshihet në vendimmarrje. Burimet e financimit janë sfidat me të cilat përballen gratë dhe financimi është çelësi i suksesit për to. Ne e kemi bërë hapin e parë dhe duam të vazhdojmë”, tha Vuniqi.

Drejtori i Akademisë Diplomatike, ambasadori Beqiri Ismaili, është shprehur se në Kosovë gruaja po zë vendin e saj në shoqëri dhe puna e grave në institucione përbën një realitet të prekshëm dhe faktor të prekshëm në arritjen e objektiveve.

“Akademia është institucion që ka për qellim që të zhvillojë aftësi personale të stafit diplomatik. Akademia në këto 5 vjet ka trajnuar një gjeneratë të re të diplomatëve të suksesshëm. Përmes kësaj veprimtarie akademia ka forcuar dhe do të forcoj kapacitetet”, tha Ismaili.

Ai ka përmendur edhe marrëveshjet e bashkëpunimit që AD ka nënshkruar me shtetet e ndryshme si dhe synimin që ka ky institucion për vitet e ardhshme.

“Janë nënshkruar 33 marrëveshje vendore e ndërkombëtare me të gjitha vendet e botës. Kemi realizuar katër publikime në anglisht. Rëndësi për akademinë që njihet roli parësor. Objektiv kryesor është forcimi i pozitës së shtetit jashtë. Tani synim i akademisë këtë vit është krijimi i shkollës diplomatike”, shtoi Ismaili.