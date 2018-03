Xhudisti Akil Gjakova ka siguruar finalen e madhe në Grand Slamin te Parisit

Xhudisti ynë mundi mposhti në gjysmëfinale Tsend Ochir të Mongolisë, në kategorinë -73 kg. Gjakova triumfoi falë tri vërejtjeve që mori kundërshtari, dhe me këtë triumf ai u kualifikua në finale, ku do të garojë me Lasha Shavdatuashvilli. Tashmë Akili e ka siguruar një medalje nga ky eveniment i madh i xhudos që po mbahet në kryeqytetin e Francës.

Ndërkohë, për medalje të bronztën, do të luftojë edhe Distria Krasniqi në kategorinë -52 kg.