Dy prej tyre kanë pësuar lëndime të rënda

Një i dyshuar duke lëvizur me kamion me targa lokale nga pakujdesia dhe mospërshtatja e shpejtësisë së lëvizjes me kushtet e rrugës ka goditur murin e një shtëpie dhe ka rënë disa metra poshtë.

Policia ka njoftuar se ngjarja ka ndodhur dje në fshatin Mushtisht ku si si pasojë e aksidentit drejtuesi dhe një pasagjer kanë pësuar lëndime të rënda trupore të cilët janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK-Prishtinë, ndërsa pasagjeri i tretë pëson lëndime të lehta./21Media