Si pasojë e aksidentit vdiq një 22 vjeçar

Sot rreth orës 02:40, në magjistralen Prishtinë – Pejë, ka ndodhur një aksident me fatalitet.

Zëdhënësi i policisë, Daut Hoxha për rtv21.tv konfirmoi se në magjistralen Prishtinë – Pejë afër fshatit Lapushnik ka ndodhur një vetaksident ku si pasojë drejtuesi i veturës 22 vjeçar ka vdekur.

“E përfshirë ka qenë një veturë Golf 19 E ngjyrë hiri me targa vendore. Drejtuesi i veturës (viti i lindjes. 1996-Rajoni Pejë) është dërguar me autoambulant në QKUK, ku si pasojë e lendimeve raportohet se i njëjti ka ndrruar jetë. Në vendngjarje kanë dalë njesitet relevante policore për të kryer procedurat e vendshiqimit”, tha Hoxha për rtv21.tv.

Sipas Daut Hoxhës ndryshimet atmosferike, mjegullat, temperaturat e ulta dhe ngricat kanë krijuar rrethana të veshtirësuara për qarkullim nëpër shumë rrugë të vendit.

“Policia e Kosovës me njesitet e saj po përpiqet me përkushtim në gjithë vendin për menaxhimin e trafikut rrugor dhe duke u angazhuar në mënyrë aktive në funksion të një sigurie më të madhe për të gjithë pjesmarrësit në rrugë dhe përseri apelojmë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor që të rritet vigjilenca, të shtohet kujdesi në respektimin e rregullave që dalin nga ligjet e trafikut, të kenë pajisje dimërore për një siguri më të madhe gjatë qarkullimit në këto rrethana, me qëllim të shmangies së aksidenteve rrugore, e në veçanti të atyre me pasoja fatale”, tha Hoxha.

Ndryshe në raportin 24 orësh të policie së Kosovës, bëhet e ditur se vetëm në 24 orët e fundit në Kosovë kanë ndodhur gjithsej 29 aksidente trafiku, prej tyre 12 aksindete me lëndime në njerëz. /21Media