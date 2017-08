Nuk ka të lënduar

Një aksident komunikacioni ka ndodhur në rrugën Prishtinë – Mitrovicë, në fshatin Novosellë e Maxhunajt.

Në aksident janë përfshirë dy vetura, dhe siç mëson KP, nuk ka të lënduar, përveç dëmeve të shkaktuara në vetura.

Policia e Kosovës ka shtuar thirrjet ndaj pjesëmarrësve në komunikacion, që të rrisin kujdesin, pasi numri i aksidenteve të ndodhura këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar, është rritur ndjeshëm, si në aksidentet me fatalitet, ashtu edhe në aksidentet me të lënduar dhe dëme materiale.