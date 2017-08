Të akuzuarit kishin mosmarrëveshje për pronë

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarve R.XH., B.XH. dhe A.S. Kjo bëhet e ditur përmes një komunikate për media nga prokuroria

“I akuzuari R.XH. më datë 20.05.2017, afër shtëpisë së tij së bashku me prindin e tij B.XH, për shkak të një mosmarrëveshje lidhur me një rrugë, fillojnë të përleshen me të dëmtuarin A.S., ku i akuzuari R.XH. e godet me thikë dy herë, therrje këto te cilat kanë rezultuar lëndime të renda trupore dhe të rrezikshme për jetën e të dëmtuarit. Me këto veprime i akuzuari R.XH., ka kryer veprën penale, vrasje në tentativë, nga neni 178, lidhur me nenin 28, të KPRK-së.”, thuhet në komunikatë.

Po ashtu bëhet e ditur se për të akuzuarin B.XH. është ngritur aktakuzë për shkak të veprës penale, pjesëmarrje në rrahje, nga neni 190, paragrafi 1, të KPRK-së.

“Për të akuzuarin A.S., është ngritur aktakuzë për veprat penale, lëndim i rëndë trupor, nga neni 189, paragrafi 1, nën paragrafi 1.3, të KPRK-së dhe lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4, të KPRK-së.”, thuhet në njoftim./21Media