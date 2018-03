Aktvendim ka të bëjë vetëm me ndërprerjen e masës së paraburgimit

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka ndërprerë masën e paraburgimit ndaj të akuzuarve Atdhe Arifit, Frashër Krasniqit dhe Egzon Halitit dhe të njëjtit do të mbrohen në liri.

Këta të tre, se bashku më të akuzuarën Adea Batushën po akuzohen nga ana e Prokurorisë Speciale për veprën penale “Kryerja e veprës penale terroriste” .

“Kolegji Penal i kësaj gjykate, duke vendosur lidhur më ankesën e Prokurorisë Speciale dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve, të paraqitura kundër aktgjykimit të shkallës së parë, të hënën më 26.02.2018, vendosi edhe për çështjen e paraburgimit, ndaj të akuzuarve, dhe vlerësoi se tanimë kanë pushuar arsyet ligjore që ata të qëndrojnë në paraburgim”, thuhet në komunikatën e Gjykatës së Apelit.

Ky aktvendim ka të bëjë vetëm me ndërprerjen e masës së paraburgimit.

Gjykata brenda afatit ligjor, do bëjë publike edhe vendimin e saj lidhur më ankesat e palëve kundër aktgjykimit.

Ndryshe trupi gjykues i Gjykatës Themelore në Prishtinë e kishte shpallur aktgjykimin me 17 nëntor të vitit të kaluar, ndaj katër aktivistëve të VV-së për sulmin me mortajë dore ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Aktivistët e VV-së ishin shpallur fajtorë për akuzën dhe ishin dënuar me një total prej 21 vjet e 6 muaj burg.

Atdhe Arifi ishte dënuar me 6 vjet burg, Frashër Krasniqi me 8 vjet, Egzon Haliti me 5 vjet e gjysmë ndërsa Adea Batusha me 2 vjet burg.

Me 4 gusht të vitit 2016 ndërtesa e Kuvendit të Kosovës ishte sulmuar me mortajë dore, nga sulmi nuk ishte lënduar askush. / 21Media