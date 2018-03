Vazhdojnë aktivitetet për shënimin e përvjetorit të pavarësisë

Vazhdojnë aktivitetet për shënimin e përvjetorit të pavarësisë

Sot do të ketë disa aktivitete, që mbahen në kuadër të shënimit të 10-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

Këto aktivitet përfshijnë vrapim, ekspozita, muzikë e filma.

07:00 – Vrapimi i pavarësisë – 50 kilometra. Vrapimi fillon nga Klina (Hotel “Nora”) dhe vazhdon në Gllogjan, për të përfunduar në Koshare.

12:00 – Zipline trip me aktorë, që mbahet në Rugovë të Pejës.

17:00 – Promovimi i disiplinës së re sportive nga Ganimete Beqiri dhe 100 sportistë. Sheshi “Zahir Pajaziti”.

18:00 – Shfaqet filmi “Trapped by laë”, në Kinemanë ABC.

19:00 – Ekspozita multimediale e Eliza Hoxhës “Midis Ëndërrës dhe realitetit”, në Galerinë e MKRS-ës.

20:00 – Muzikë me DJ, në Sheshin “Zahir Pajaziti”.