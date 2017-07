Shkrimtari fitues i çmimin Pulitzer dhe ylli i skenës dhe ekranit ka ndërruar jetë në shtëpinë e tij në Kentucky

Dramaturku, regjisori dhe aktori Sam Shepard ka vdekur në moshën 73 vjeçare. Fituesi i çmimit Pulitzer vuante nga sëmundja ALS.

Shepard ka shkruar 44 drama, duke pranuar çmimin Pulitzer, si dhe është fitues i çmimit Oscar për aktorin më të mirë në rol dytësor, shkruan rtv21.tv.

Si aktor, ai ka qenë pjesë e filmave të njohur si: Days of Heaven, Baby Boom, Steel Magnolias, The Pelican Brief, Black Hawk Down, The Notebook, August: Osage County dhe së fundmi ai ishte pjesë e serisë së Netflix Bloodline./21Media