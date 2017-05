Në një nga filmat e ardhshëm aksion të hollivudit, do të mund ta shohim edhe një aktor shqiptar

Në një nga filmat e ardhshëm aksion të hollivudit, do të mund ta shohim edhe një aktor shqiptar

Është ky Marko Caka i cili do të jetë pjesë e një filmi të kompanisë gjigante filmike Warner Bros, që do të luajë rolin e një ushtari që së bashku me të tjerët tenton ta shpëtojë botën nga përbindëshat, shkruan rtv21.tv.

Xhirimet e filmit ende nuk kanë filluar, dhe ato do të bëhen në Atlanta dhe Kinë, dhe aktori shqiptar do të ketë një rol të rëndësishëm në film pasi gjatë filmimit Caka do të ketë 32 ditë xhirime.

Caka në llogarinë e tij zyrtare në Facebook ka shkruar se është privilegj i madh të jesh shqiptari i parë që luan rolin e një luftëtari hero në një film gjigant./21Media

http://rtv21.tv/aktori-shqiptar-pjese-e-filmit-hollivudian/