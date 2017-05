Aktorja Aisha Tyler tani zyrtarisht është e divorcuar nga burri i saj Jeff Tietjens

Por edhe pse u ndanë, Aisha do t’i dërgojë tanimë ish-burrit “ndihma martesore” prej 31.250 dollarëve në muaj për 4 vite me radhë, si dhe do të paguajë edhe 500 mijë shtesë, që i bie 2 milionë dollarë për Jeff-in.

Nikoqirja e “The Talk” dhe aktorja e “Archer” do të mbajë kompanitë e saja BTDO Media dhe Hot Machine, mirëpo të gjitha gjërat tjera do të ndahen, shkruan rtv21.tv.

Jeff kërkoi divorcin pasi çifti u ndanë në janar të vitit 2015. Ata ishin të martuar qysh nga viti 1992./21Media

