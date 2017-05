Lucy Hale është raportuar se është ndarë nga i dashuri i saj Anthony Kalabretta

Aktorja e serisë “The Pretty Little Liars” besohet t’i ketë dhënë fund romancës me Anthony, me të cilin kishte nisur të takohet që nga qershori i vitit 2015, pasi që çifti ndaloi së ndjekuri njëri-tjetrin në rrjetet shoqërore dhe fshin fotografitë e publikuara ku ata kishin dalë së bashku.

Një burim i tha “Entertainment Tonight”, se aktorja e ka dashur shumë Anthony dhe kanë qëndruar shumë së bashku, por nuk ka specifikuar arsyen e ndarjes.

Lajmi vjen pasi që Lucy, 27, tha në fund të vitit të kaluar se ajo beson që ky do të jetë viti më i mirë i saj, pavarësisht se rolit të saj në “Pretty Little Liars” po i vinte fundi për shkak të përfundimit të serisë.

“Unë vetëm mundohem të qëndroj e rrethuar me njerëz më të mirë dhe të jem versioni im më i mirë i mundshëm. E di se tingëllon e padurueshme të dëgjohen njerëzit ta thonë këtë, por pse jo?”, është shprehur ajo.

