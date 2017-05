Albani më 1 qershor do t'i argëtojë qytetarët kosovarë

Albani më 1 qershor do t’i argëtojë qytetarët kosovarë

Këngëtari i njohur nga Shqipëria, Alban Skenderaj përmes një postimi në rrjetet sociale ka bërë të ditur se më 1 qershor do të vijë në Prishtinë.

“Jam i lumtur t’ju njoftoj se koncerti im “Tingujt E Ditarit Tim” tashme vjen ne tjeter dimension dhe te tjera permasa. Nje koncert i plote, me më shume fuzion dhe me nje orkester prej rreth 30 muzikantesh te shkelqyer qe do performojne me mua ne skene, me kenge te reja ne repertor dhe me orkestrime te pa degjuara asnjehere me pare”, ka thënë këngëtari.

Ai gjithashtu ka njoftuar se i ftuar special do te jete miku i tij artisti virtuoz Olen Cesari, shkruan rtv21.tv.

“Qyteti i Prishtines me ka dhene shume si artistikisht ashtu dhe ne aspektin njerezor ndaj jam i lumtur qe mund ti kthej dicka mbrapsh midis ketij koncerti. Informacione, detaje dhe surpriza te tjera rreth koncertit do vijne ne ditet ne vijim”, ka treguar Alban Skenderaj./21Media

http://rtv21.tv/alban-skenderaj-me-koncert-madheshtor-ne-prishtine/