Albatriti dhe Egzona të lumtur pranë njëri-tjetrit

Këngëtari i mirënjohur, Albatrit Muqiqi dhe bashkëshortja e tij Egzona, janë ndër çiftet përfolur në mediat rozë, shkruan rtv21.tv

Dyshja e njohur janë shumë të pëlqyer nga fansat, ndërsa vazhdojnë të jenë edhe emra shumë të ndjekur edhe në rrjetet sociale.

Së fundmi, Egzona në llogarinë personale në Instagram ka publikuar një fotografi ku shfaqet shumë e lumtur pranë Albatritit.

Të veshur zi, Albatriti dhe Egzona kanë shkëlqyer, teksa fotografia ka grumbulluar shumë pëlqime dhe komente.

Ndryshe, kujtojmë se Albatrit Muqiqi shumë shpejt do të sjell këngën e re me titull “Nuk muj me ta fal”, të punuar nga produksioni Threedots./21Media