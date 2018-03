Kjo pozitë vlerësohet e suksesshme, bazuar në kushtet që mbretëruan, sidomos në garën e sllallomit, ku shumë garues u diskualifikuan, duke mos arritur cakun.

Gara e parë ishte ajo e lëshimit. Qëllimi i tij ishte të mos diskualifikohej në debutim. 28-vjeçari pati kohën 2:23.40 sekonda pas dy garave. Albin Tahiri është shprehur i kënaqur me pozitën që ka zënë.

“Unë jam vërtetë i lumtur me garën e lëshimit, përkundër disa gabimeve që bëra. Sllallomi ishte shumë i vështirë, shumë me akull, por ia dola të arrijë në cak dhe zënia e vendit 37 ishte rezultat që e kam pritur”, ka thënë Tahiri pas garës, njofton Komiteti Olimpik i Kosovës.

Në garën e lëshimit, Albini doli i 56-ti me kohë 1:23.84 sekonda. Trajneri i tij, Agim Pupovci, ishte i kënaqur me lëshimin, por jo edhe aq shumë me sllallom.

“Sot ishte gara e parë e Albinit në kombinim alpin, ka qenë një garë shumë e fortë. Terreni ishte i ngrirë prej katër ditësh, ku është punuar edhe me ingjeksion (mbushje me ujë). Në lëshim ka qenë shumë i mirë, rreth 4.60 sekonda larg vendit të parë, ku u plasua si i 55-ti, kurse në sllallom po ashtu ishte terreni shumë i vështirë, por pasi bëri dy gabime të forta, humbi shumë kohë dhe u plasua në vendin e 37-të prej 65 garuesve. Me lëshim jam i kënaqur, por me sllallom po të mos ishin këto dy gabimet e mëdha, do të ishte plasmani më i mirë”, tha Pupovci.

Pikërisht në lëshim do ta ketë garën e ardhshme, e cila mbahet të enjten (15 shkurt). Komiteti Olimpik i Kosovës përgëzon paraqitjen e Albin Tahirit, duke e uruar për paraqitjet në garat e ardhshme.