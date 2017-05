Pozhegu së bashku me ekipin e tij, do të ndërtojnë mozaikun me portretin e këngëtares Rita Ora

Artisti nga Gjakova,Alkent Pozhegu synon të thyejë një rekord Guinnes në ndërtimin e mozaikëve me farat e lule diellit, misrit, grurit dhe fasules. Mozaiku do t’i kushtohet këngëtares Rita Ora.

Pozhegu së bashku me ekipin e tij, do të ndërtojnë mozaikun me portretin e këngëtares Rita Ora në një sipërfaqe rreth 300 metra katrorë.Rekordi aktual në këtë kategori mbahet nga një artist gjerman dhe është 270 metra katrorë./21Media

