Delawie do të marrë pjesë në mbrëmjen amerikane në DokuFest

Ambasadori amerikan Greg Delawie, sot do të jetë pjesë e e edicionit të 16-të të festivalit të filmit DokuFest, i cili po mbahet në Prizren.

Gjatë vizitës së tij në Prizren për të qenë pjesë e mbrëmjes amerikane në DokuFest, ambasadori amerikan Delawie do të marrë pjesë në një sërë aktivitetesh, i cili njëkohësisht do të vizitojë shtandet turistike dhe do të jetë në një koktej kushtuar kësaj mbrëmje amerikane.