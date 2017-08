”Ne jemi të bindur se ai do të transmetoje perfektesisht vlerat e AS Monaco në rolin e ambasadorit”

Ish-kapiteni i Monacos, Ludovic Giuly, 41 vjeç është caktuar ambasador i AS Monaco për sezonin 2017-2018, bën të ditur të hënën burime nga klubi i Principates.

Roli i ish-lojtarit te seleksionit francez, i përgatitur te Lion, do të jetë që të prezantoje klubin “në evente zyrtare të organizuara nga instancat e futbollit dhe të marrë pjesë në operacione komerciale e të marketingut te klubit”, saktësohejnë njoftimin e klubit.

“Ne jemi të bindur se ai do të transmetoje perfektesisht vlerat e AS Monaco në rolin e ambasadorit”, theksoi zv/presidenti i klubit, Vadim Vasilyev.

Giuly, kampion i Francës në 2000, fitues i Kupës së Ligës në 2003 dhe finalist në Ligen e Kampionëve në 2004 me Monaco – do të përfaqësojë klubin në hedhjen e shortit për Ligen e Kampioneve, që do të organizohet në Monaco të enjten./21Media