Sot në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës (MFSK) ishte për një vizitë ambasadorja e Finlandës në Republikën e Kosovës, Pia Stjernvall e cila u prit nga ministri i MFSK-së, Rrustem Berisha dhe zëvendësministri Burim Ramadani.

Gjatë takimit u bisedua rreth angazhimit të gjetjes së mundësive të bashkëpunimit në mes të dy ministrive, duke u angazhuar për nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi në mes të MFSK-së dhe ministrisë së Mbrojtjes së Finlandës.

Ministri e ka njoftuar ambasadoren me zhvillimet e përgjithshme të FSK-së, arritjet e saj si brenda dhe jashtë vendit, bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, bashkëpunimin me NATO-n dhe shtetet anëtare të saj, dhe me ekipet e saj që veprojnë në kuadër të ministrisë dhe FSK-së si; NALT, (Ekipi Këshillues dhe Ndërlidhës i NATO-s).

Ai e njoftoi ambasadoren edhe me zhvillimet e FSK-së, me kapacitet operacionale që aktualisht i ka FSK, trajnimet, shkollimet dhe sukseset e pjesëtarëve të FSK-së jashtë vendit. Po ashtu ai foli edhe për zhvillimin e procesit të përgatitjeve për transformimin e FSK-së, integrimin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë në FSK-së dhe për përqindjen e përfaqësimit të gjinisë femërore.

Nga ana e saj, ambasadorja Pia Stjernvall, shprehu kënaqësinë për arritjet e FSK-së, si dhe u zotua për angazhimin gjetjeve të mundësive të rritjes se bashkëpunimit në mes të dy ministrive përkatëse, por edhe bashkëpunimin në mes të dy shteteve, duke shtuar se ky është edhe vullnet i qeverisë së Finlandës, e cila angazhohet që Kosova të jetë sa më afër anëtarësimit në Unionin Evropian.