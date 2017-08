Kriza e ujit

Gjatë një koncerti në Auburn Hills të Miçiganit, Bruno Mars mori disa minuta nga turneu i tij botëror për t’i treguar publikut se do të dhurojë 1 milion dollarë për të ndihmuar njerëzit që vuajnë nga kriza e ujit në Flint.

“Unë i jam shumë mirënjohës audiencës së Miçigan për t’u bashkuar me mua në mbështetjet të kësaj kauze. Sfidat e vazhdueshme do të vazhdojnë për vite e radhë për banorët e Flintit dhe është e rëndësishme që ne të mos i harrojmë vëllezërit dhe motrat e prekura nga kjo fatkeqësi. Si njerëz, sidomos si amerikanë, ne duhet që të qëndrojmë së bashku për tu siguruar që diçka e tillë nuk do të ndodhë kurrë në ndonjë komunitet”, ka thënë Bruno./21Media