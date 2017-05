Trajneri i Bayern Munichut ka mohuar se Jerome Boateng do të largohet nga kampionët e Bundesligës

Trajneri i Bayern Munichut ka mohuar se Jerome Boateng do të largohet nga kampionët e Bundesligës

Boateng është përballur me lëndime të shumta këtë sezon dhe ka pasur zëra se Ancelotti është duke kërkuar një zëvendësues për të.

Por vetë italiani ka mohuar këto spekulime duke thënë se Boateng është shumë i rëndësishëm për skuadrën, përkundër telasheve fizike që e kanë përcjellë gjatë gjithë sezonit.

“Boateng ka pasur probleme këtë sezon, ai ka qenë i lënduar për një kohë të gjatë”, tha fillimisht Ancelotti.

“Ai ka ndikim në skuadër dhe do të qëndrojë me ne. Flas shumë me të gjithmonë dhe nuk kam probleme me asnjërin”.

Ancelotti ka mohuar edhe largimin e talentit portugez Renato Sanches.

“Ky ishte sezoni i parë i Sanches këtu. Për lojtar kaq të ri, është e vështirë. Megjithatë ne presim më shumë nga ai. Por duhet të jemi të qetë me të”, tha në fund Ancelotti.

http://rtv21.tv/ancelotti-boateng-nuk-largohet/