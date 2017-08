Bayern do të luajë ndeshjen e Superkupës kundër Dortmundit

Bayern do të luajë ndeshjen e Superkupës kundër Dortmundit

Bayern pas lojërave dhe rezultateve të dobëta në ndeshjet përgatitore, po përgatitet për të pritur ndeshjen e parë kampionale.

Ndërkohë, të shtunën Bayern do të luajë ndeshjen e Superkupës kundër Borussia Dortmund.

Carlo Ancelotti në këtë ndeshje nuk mund të llogarisë në madje shtatë lojtarë: Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Juan Bernat, Thiago, James dhe Arien Robben.

Të gjithë me përjashtim të Bernat, i cili nuk do të mungojë dy deri në tre muaj, pritet të jenë të gatshëm për javën e parë të Bundesligës, në të cilën Bayern më 18 gusht do të luajë kundër Bayer.