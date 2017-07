Nitaj ka thënë së PAN-i e ka mandatin për krijimin e Qeverisë

Anëtari i AAK-së, Muharrem Nitaj për ka folur rreth mundësisë së krijimit të Qeverisë nga PAN-i, nëse i kanë numrat e mjaftueshëm për ta formuar Qeverinë.

Rreth asaj së kryesuesit e PAN-it po deklarojnë që i kanë votat për formimin e Qeverisë dhe se a ka në mesin e tyre deputetë të VV-së dhe koalicionit LAA, Nitaj tha se është duke u bërë shumë zhurmë për çështjen e numrave.

“Deri sa është thënë se janë numrat, pritni edhe ndonjë ditë dhe kjo do të verifikohet fare lehtë. Është krejtësisht e parakohshme të flitet se kush janë deputetët që do ta votojnë qeverinë Haradinaj”, tha Nitaj për rtv21.tv

I pyetur se pasi që PAN-i po deklaron se i kanë numrat, a mund të tregojë se për sa deputetë bëhet fjalë që kanë ofruar mbështetjen për formimin e Qeverisë ,Nitaj tha se kush do ta votoj qeverinë Haradinaj, do të merret vesh ditën e votimit.

“PAN e ka mandatin e krijimit të qeverisë. Janë edhe afatet kushtetuese. Gjithçka është në fazën e bisedimeve me parti me individë. Se kush do ta votoj qeverinë Haradinaj, do të merret vesh ditën e votimit”.

Ndryshe seanca konstituive ende nuk është thirrur nga presidenti./21Media