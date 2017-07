Angela Martini është rikthyer

Angela Martini është rikthyer

Modelja e famshme me prejardhje shqiptare, Angela Martini ka kohë që i ka munguar rrjeteve sociale, mirëpo tani është rikthyer me disa foto ku shihet me armë në dorë, shkruan rtv21.tv

Angela në foto e publikuara shfaqet duke u trajnuar në përdorimin e armëve bashkë me partenerin e saj.

Ndryshe Angela ka kohë që është në lidhje me miliarderin, Dragos Savulescu, ndërsa po jetojnë mes luksit dhe rehatisë./21Media