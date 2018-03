Rita e Anita biondinat që po shkëlqejnë

Ajo është në Kosovë, po përmbush dëshirën e shumë dashamirësve të muzikës së saj. Për nder të 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Rita Ora bashkë me Ledri Vulën u ofrojnë koncert falas në sheshin e Prishtinës qytetarëve të Kosovës.

Ardhja e Ritës bëri shumë zhurmë sot, pothuajse çdo kush donte një fotografi me të, apo edhe një përqafim nga ajo, shkruan rtv21.tv

Rita ishte edhe në zyrën e Kryeministrit Haradinaj i cili i dhuroi asaj hartën e Kosovës. Pa dyshim që e pranishme ishte edhe Anita Haradinaj.

Ajo në Instagram ka publikuar një fotografi me Ritën e atë të shoqëruar me një përshkrim: Me krenarinë e kombit në 10 vjetorin e Kosovës shtet të pavarur./21Media