Schofield: Interpretimet si ky krijojnë mundësi për ndërtimin e marrëdhënieve mes SHBA-ve dhe Kosovës

Schofield: Interpretimet si ky krijojnë mundësi për ndërtimin e marrëdhënieve mes SHBA-ve dhe Kosovës

Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë ka njoftuar se do të mirëpret Ansamblin e Forcave Ajrore të SHBA-ve për Evropë (USAFE), i cili do të interpretojë me rastin e festimeve të 10-të vjetorit të pavarësisë së Kosovës.

Nënkoloneli Don Schofield, komandant i Ansamblit USAFE, i cili do të shoqërojë përafërsisht 15 muzikantë gjatë këtij udhëtimi tha se kanë nderin që u është dhënë e mundësia për të interpretuar në këtë ngjarje të veçantë.

“Interpretimet si ky krijojnë mundësi për ndërtimin e marrëdhënieve mes SHBA-ve dhe Kosovës duke forcuar mirëkuptimin dhe vlerësimin kulturor të ndërsjellë përmes angazhimeve popull-me-popull, partneriteteve dhe miqësive”, shtoi ai.

Gjatë qëndrimit në Kosovë Ansambli poashtu do të vizitojë trupat e SHBA-ve dhe të koalicionit në kuadër të Forcës së Kosovës, i njohur si KFOR, që është një forcë ndërkombëtare paqeruajtëse e udhëhequr nga NATO, e që gjendet në këtë vend që nga viti 1999.

Orari i interpretimeve publike të ansamblit gjatë vizitës është si vijon:

E enjte, 15 shkurt

20:00

Interpretim në Bulevardin “Nënë Tereza” në Prishtinë

E hapur për publikun

E diel, 18 shkurt

12:00

Interpretim në Sheshin “Shadërvan” në Prizren

E hapur për publikun

19:00

Interpretim në Kinemanë “Jusuf Gërvalla” në Pejë

E hapur për publikun