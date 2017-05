Thaçi tha se BE-ja nuk duhet të sheh Ballkani nga perspektiva teknoktrate

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi gjatë vizitës zyrtare në Vjenë ka zhvilluar një intervistë me Agjencinë Austriake të Lajmeve APA. Në këtë intervistë kreu i shtetit të Kosovës ka kritikuar ashpër BE-në për mungesë të vizionit dhe guxim.

Ai ka paralajmëruar se kjo mungesë e lidershipit në BE do të shfrytëzohet nga Rusia për destabilizonim e shteteve të Ballkanit. Thaçi ka kërkuar nga BE që sa më shpejt të ndryshojë qasjen ndaj shteteve të Ballkanit. Sipas APA-s, ai ka qenë shumë i ashpër me kritikat ndaj komisionerit për Zgjerim, Johannes Hahn.

“Vonesa e Bashkimit Evropian nuk mund të justifikohet “, ankohet Thaçi, i cili u takua të hënën Presidentin austriak, Alexander Van der Bellen. “Federica Mogherini të paktën përpiqet të ruajë të njëjtën dinamikë në Ballkanin Perëndimor, derisa komisoneri Hahn për fat të keq nuk është fare prezentë në Evropën Juglindore”, ka shtuar ai.

Sipas tij, komisioneri Hahn është përkujdesur vetëm për Serbinë dhe për asnjë vend tjetër në Ballkanin Perëndimor. Ai ka kërkuar një angazhim më të shtuar të BE-së në Ballkan, për të ulur ndikimin rus, i cili është duke u rritur.

Në këtë intervistë për APA, Thaçi ka theksuar se BE-ja nuk duhet të sheh rajonin vetëm si një çështje teknike, por edhe në mënyrë strategjike.

“BE-ja nuk duhet të sheh Ballkani nga perspektiva teknoktrate, bazuar në kapituj të katalogëve të kritereve. Nëse BE vepron në mënyrë më strategjike, më aktive, atëherë do të mbyll hapësirën e krijuar për destabilizimin e rajonit nga Rusia”, ka thënë ai.

Thaçi ka kritikuar po ashtu BE-në për kriterin e vendosur për procesin e liberalizimit të vizave. Ai ka folur edhe për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 11 qershor. APA shkruan se presidenti Thaçi, i cili është mbipartiak ka refuzuar të komentoj mbi politikat partiake.

Megjithatë, ai ka disa pritje për qeverinë re të Kosovës, që do të dal nga zgjedhjet. “Duhet të përfundoj demarkacioni, asociacioni i komunave me shumicë serbe, liberalizimi i vizave, normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë etj.”, ka thënë Thaçi për APA.

http://rtv21.tv/apa-thaci-kritikon-ashper-be-ne-dhe-komisionerin-hahn/