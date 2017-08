Gjykimi për vrasjen e Zejnepe Berishës

Gjykimi për vrasjen e Zejnepe Berishës

Gjykata e Apelit ka ngritur dënimin me burg në 17 vite ndaj Nebi Berishës, për vrasjen mizore të bashkëshortes së tij, Zejnepe Berisha. Ngjarja kishte ndodhur më 23 tetor të vitit 2015, në shtëpinë e tyre, në Suharekë. Nebi Berisha, që kishte goditur 20 herë me thikë gruan e tij, ishte dënuar me 12 vite e 6 muaj burgim nga Gjykata Themelore e Prizrenit. Shqiptimi i këtij dënimi kishte nxitur reagime të mëdha, pasi vlerësohej i ulët, sidomos nga familjarët e të viktimës.