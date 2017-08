Gjykata e Apelit ndryshoi pjesërisht aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës

Kolegji i Gjykatës së Apelit i përbërë nga dy gjyqtarë të EULEX-it dhe një gjykatës vendor, me gjyqtarin e EULEX-it që kryesonte nxori aktgjykimin me datë 22 qershor 2017 ka marrë vendim për ndryshimin e vendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, lidhur me rastin e Xh. K, të akuzuar për krime lufte.

“Gjykata e Apelit ndryshoi pjesërisht aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës nr. 185/15, të datës gusht 2016, duke riklasifikuar krimet me të cilat i akuzuari ishte dënuar në krime lufte kundër personave individualë në vend të krimeve të luftës kundër popullatës civile. Aktgjykimi i kundërshtuar u konfirmua në lidhje me lirimin për një akuzë për vrasje”, thuhet në njoftimin e Apelit.

Apeli vendosi që dënimi prej 8 viteve burgim dhe 1 mijë e 500 euro gjobë, të shqiptuar nga Gjykata Themelore e Mitrovicës, të ndryshohet me 7 vjet burgim dhe një gjobë prej 1 mijë e 200 eurove.