Shefja e BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova në një konferencë për media me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veselin tha ka pasur hapa të rëndësishëm për demarkacionin.

Lidhur me çështjen e demarkacionit tha se jemi shumë afër që ta zgjedhim këtë çështje dhe sipas saj është shumë e rëndësishme të bëhet nesër.

Apostolova tha se Kosova duhet të luftojë krimin dhe korrupsionin. Ajo tha se deputetët e Kosovës duhet të mendojnë për qytetarët e Kosovës dhe Kosovën drejt BE-së, shkruan rtv21.tv

Shefja e BE-së tha se nesër nuk duhet të humbet rasti për ratifikimin e marrëveshjes me Malin eZi.

”Ju lutem na ndihmoni neve që edhe ne të mund të ju ndihmojmë juve”, tha në fund Apostolva.

Ndërsa, kryetari i Kuvendit tha se Kosova është e orientuar nga BE-ja qind për qind.

“Ne do të vazhdojmë dhe të jeni të sigurt që do t’i përmbushim çdo kriter që del nga BE-ja. Liberalizimi duhet të ndodh dhe ratifikimi i marrëveshjes do të votohet. Kosova dhe qytetarët e vet kanë nevojë për një lajm të mire dhe ne do ta sjellim këtë lajm të mirë nesër për të votuar marrëveshjen . Ratifikimi jep sinjal rë qartë për perspektivën drejt BE-së dhe nga BE-ja të na ndihmojnë në rrugëtimin tonë drejt BE-së”, tha Veseli.

Ai tha se kanë bërë shumë për të arritur konsensusin, ndërsa kërkoi nga spektri politik që nesër të jenë unik.

Ndryshe, seanca e jashtëzakonshme, në të cilën pritet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit pritet të vazhdojë nesër në orën 10:00./21Media