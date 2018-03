Ajo tha se pret ratifikim të suksesshëm

Shefja e Zyrës së BE-së, Nataliya Apostolova, e cila ishte nikoqire e takimit të Presidentit dhe partive politike, ka thënë se ka konsensus për demarkacionin dhe pret që të miratohet shpejt në Kuvend.

“E mirëpres deklaratën e Presidentevë të Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin si një hap të rëndësishëm drejt një regjimi pa viza për Kosovën. Në takimin ku mori pjesë Presidenti Hashim Thaçi partitë politike demonstruan se konsensusi për interesin e Kosovës do të mbizotërojë. Pres ratifikim të shpejtë dhe të suksesshëm të demarkacionit me Malin e Zi, që do të sjellë qytetarët e Kosovës më afër mundësisë për të udhëtuar lirshëm” ka shkruar Apostolova në Twitter.

Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar sot një deklaratë të përbashkët, përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i Marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka bërë të ditur se marrëveshja është nënshkruar nga ai dhe homologu i tij nga Mali i Zi, Filip Vujanoviq./21Media

Looking forward to a successful and swift ratification of the long-standing dispute on border demarcation with Montenegro, which will bring Kosovo citizens closer to enjoying visa free travelling opportunities. 2/2 pic.twitter.com/9jdpGKFYHm

I welcome the joint declaration between presidents of 🇽🇰 & 🇲🇪 on demarcation as a significant step in direction of visa free regime for Kosovo. At a meeting in the presence of @HashimThaciRKS political parties demonstrated that consensus in the interest of KS can prevail. 1/2 pic.twitter.com/NFG7BypJHi

— Nataliya Apostolova (@ApostolovaEU) February 16, 2018