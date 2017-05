Lidhja e Rinisë me Integrimet Evropiane

Lidhja e Rinisë me Integrimet Evropiane

Me rastin e Javës së Evropës, Komisioni për Integrime Evropiane, në bashkëpunim me GIZ-in gjerman në Kosovë, zhvilloi diskutimin me temë “Lidhja e Rinisë me Integrimet Evropiane”. U diskutua për rëndësinë e përfshirjes së të rinjve dhe rolin e tyre karshi integrimeve evropiane. Përfaqësuesja speciale e BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, tha se rinia është motori i ndryshimeve dhe i zgjidhjeve të krizave në një vend./21Media

http://rtv21.tv/apostolova-rinia-motori-ndryshimeve-dhe-zgjidhjes-se-krizave/