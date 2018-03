Mandati i dytë për Zharkun

Arben Zharku është riemëruar si drejtor i Qendrës Kinematografike të Kosovës, njofton QKK-ja

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi ka emëruar Arben Zharkun në pozitën e drejtorit të Qendrës Kinematografike të Kosovës.

Mandati i drejtorit është katërvjeçar dhe ky është mandati i dytë për Arben Zharkun.

“Për katër vite që kam qenë në pozitën e drejtorit në QKK, kam punuar me përkushtim dhe pasion maksimal dhe besoj që do të mund të kontribuoj edhe më shumë në katër vitet e ardhshme, ku përveç tjerash, do të fokusohem në adaptimin e legjislacionit të Kosovës me shtetet e Bashkimit Evropian, angazhimin për futjen në funksion të Rregullores për Lehtësirat Financiare, lobimin për anëtarësimin e Kosovës në Eurimages dhe në Media Program etj”, u shpreh Arben Zharku./21Media