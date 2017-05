Vllahiu nga sot do t'i bashkohet ekipit të AAK-së

Këshilltari i ish-presidentes, Atifete Jahjaga, Arbër Vllahiu sot do t’i bashkohet AAK-së. Kështu ka njoftuar ky subjekt politik, ku ndër të tjera kanë thënë se do të ketë edhe prononcim për media më këtë rast dhe se do të flas edhe kryetari Ramush Haradinaj.

Prononcimi për media do të bëhet në ora 11:00./21Media

