Dasma e Orinda Hutës dhe Turjan Hyskës e kthen në kohë Ardit Gjebrenë

Dasma e Orinda Hutës dhe Turjan Hyskës e kthen në kohë Ardit Gjebrenë

Mbrëmë çifti i njohur këngëtarja Orinda Huta dhe moderatori Turijan Hyska, i dhanë fund beqarisë me një dasmë të madhe. Të rrethuar mes familjarëve e miqve i ata i thanë PO njëri tjetrit, ndërkohë që nuk munguan as momente nga më emocionuese që çiftin e dërguan deri në lot gëzimi, shkruan rtv21.tv

E indiferent ndaj kësaj ngjarje nuk ka qëndruar as moderatori dhe këngëtari Ardit Gjebrea. Ai në Instagram ka postuar një fotografi të Orindës dhe Turijanit nga dasma “Shumë dashuri dhe bekime për Orindën dhe Turin!”, ka shkruar Gjebrea.

Por prisni, kjo nuk është e gjitha! Ardit Gjerbea së bashku me Aleksandër Gjokën kanë performuar këngën “Ditë dimri”. “Çfarë kënaqësie sonte të rijetoja një moment magjik me Aleksandër Gjoka si dikur në skenë”, ka shkruar ai poshtë videos të cilën e ka ndarë me ndjekësit në Instagram./21Media