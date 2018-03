Arifi: Ende s’ka vendim të Qeverisë që Thaçi të udhëheq dialogun politik

Shefi i delegacionit kosovar për bisedimet me Serbinë, Avni Arifi, ka raportuar para anëtarëve të Komisionit për Punë të Jashtme, duke,bërë me dije se në takimin e radhës të dialogu Kosovë-Serbi, do të diskutohen vetëm për zbatim të marrëveshjeve të arritura deri më tani. Ai po ashtu tha se Qeveria nuk ka vendim që presidenti Hashim Thaçi ta udhëheqë dialogun me Serbinë. As ky raportim nuk kaloi pa debat të nxehtë mes disa anëtarëve të këtij komisioni dhe Arifit./21Media