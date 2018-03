IPK në bashkëpunim me Policinë arrestoi dy të dyshuar dhe realizoi urdhëresën për dy bastisje

IPK në bashkëpunim me Policinë arrestoi dy të dyshuar dhe realizoi urdhëresën për dy bastisje

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) njofton se sot ka arrestuar dy të dyshuar duke realizuar edhe dy bastisje në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe në konsultim me prokurorinë kompetente.

Me autorizim të prokurorit dhe Gjykatës Themelore në Mitrovicë, siç njoftohet hetuesit e IPK-së dhe PK-së kanë realizuar urdhëresën për bastisje në Mitrovicën e Veriut me dyshimin se dy zyrtarë policorë kanë kryer veprën penale “Manipulim me prova” të paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

”Sot (10.02.2018) në orët e pasdites hetuesit e IPK-së dhe PK-së kanë zbatuar urdhëresën e lëshuar nga Gjykata Themelore në Mitrovicë dhe janë bastisur dy lokacione në Mitrovicën e Veriut si dhe është konfiskuar një revole e llojit TT si dhe dy karikatorë me nga 9 fishekë të kalibrit 7.62 mm që do shërbejnë për procedurën penale të mëtutjeshme”, njofton IPK.

Me vendim të prokurorit të shtetit, siç bëhet e ditur në komunikatë, hetuesit e IPK-së kanë arrestuar dy të dyshuar (dy zyrtarë policorë të stacionit policor në Mitrovicën e Veriut) dhe të njëjtëve u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë deri në vazhdimin e procedurave të tjera gjyqësore./21Media