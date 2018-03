Haradinaj: Me këtë po përfundojmë obligimin e fundit për liberalizim të vizave, urime Kosovë

Në 10 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, është arritur aneks-marrëveshja për ratifikimin e Demarkacionit, kështu bëri të ditur kryeministri i vendit Ramush Haradinaj me anë të një postimi në Facebook.

“Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, Në këtë jubile të Pavarësisë së Kosovës, jam i lumtur që sot u arrit aneks-marrëveshja per ratifikimin, rishikimin dhe korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi. Sot u vulos që sektorët në drejtim të Çakorrit dhe Zhlepit do të rishikohen dhe korrektohen”, ka shkruar Haradinaj.

Haradinaj tha se me këtë po e përfundojmë obligimin e fundit për liberalizimin e vizave.

“Deklarata e përbashkët e Presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi dhe Presidentit të Republikës së Malit të Zi, Filip Vujanoviq në formën e aneks-marrëveshjes si instrument ligjor obligativ ndërkombëtar i jep epilog një paqartësie dhe ndarjeje të gjatë në shoqërinë tonë. Me këtë po përfundojmë obligimin e fundit për liberalizim të vizave dhe po hapim një kapitull të ri në lirinë e lëvizjes për qytetarët tonë.Urime Kosovë!RH”, ka përfunduar Haradinaj./21Media