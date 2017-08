Në finale të supërkupës së Anglisë u përballën dy gjigantët Arsenal e Chelsea

Në kohën e rregullt klubet u ndanë baras, e kjo do të thotë se ndeshja do të vazhdojë me penalti, shkruan rtv21.tv.

Golin e parë për Chelsea-n e shënoi Victor Moses në minutën e 46të, ndërsa Arsenal barazoi në minutën e 82të barazoi transferimi i ri i Arsenal-it Seal Kolasinac./21Media