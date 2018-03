Sonte në kuadër të Europe League-s, u zhvilluan 4 ndeshje, e 4 të tjera do të fillojnë tani

Sonte në kuadër të Europe League-s, u zhvilluan 4 ndeshje, e 4 të tjera do të fillojnë tani

Në ndeshjen Derbi, Arsenal si mysafir arriti fitore ndaj skuadrës italiane Milan, me rezultat 0 me 2, me golat e Mkhitaryan e Ramsey.

Në ndeshjen e dytë Atletico Madrid arriti një fitore të lehtë ndaj Lokomotiv Moskow, me rezultat 3 me 0 me golat e shënuar nga Niguez, Costa e Koke, shkruan rtv21.tv.

Në ndeshjen e Borussia Dormund kundër Salzburg ndodhi befasia. Gjermanët u mundën në shtëpi me rezultat 1 me 2, e të dyja golat për Salzburg i shënoi reprezentuesi i kombëtarës kosovare, Valon Berisha. Për Dortmundin shënoi Andre Schuerrle.

Ndeshja e katërt u zhvillua mes CSKA Moskow e Lyon, ku mysafirët dolën fitues me golin e vetëm në ndeshje të shënuar nga Marcelo./21Media