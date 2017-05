Arsenal janë të përgatitur për të bërë një ofertë serioze në drejtim të cakut të Manchester Unitedit e Chelseas

The Sun raporton se në verë Arsenal do t’i vihet pas sulmuesit Alvaro Morata i cili është i frustruar me mungesën e minutazhës për lojë në Spanjë, dhe kërkon të largohet, shkruan rtv21.tv.

Antonio Conte e dëshiron spanjollin në radhët e tij, mirëpo Arsene Wenger ka ndarë 50 milionë funte për ofertë drejt Real Madridit, pasi është duke u përgatitur për zëvendësimin e Alexis Sanchezit, i cili pritet që të largohet nga klubi./21Media

http://rtv21.tv/arsenal-te-gatshem-te-paguajne-50-milione-per-moratan/