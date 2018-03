Arsenali duket se ka vendosur që në fund të këtij sezoni ta shes Aaron Ramsey-n

Siç raportojnë mediat në ishull, “Topçinjtë” do të kërkojnë të shesin Aaron Ramsey-n gjatë verës pasi që lojtari do të hyjë në vitin e fundit të kontratës me klubin nga ‘Emiratës’.

Ramsey me londinezët ka kontratë deri në vitin 2019, mirëpo, thuhet se Arsenali do ta shes lojtarin verën që po vjen për të shmangur mundësinë që Ramsey të ikën nga klubi me parametro zëro.