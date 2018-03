Të ndiheni të lodhur gjatë gjithë kohës është gjë e madhe

Lodhja e tepërt mund të jetë shenja e një gjendjeje më serioze mjekësore që mund të trajtohet.

Këtu janë pesë problemet më të zakonshme që duhet të dini rreth tyre:

Anemia

Lodhja e shkaktuar nga anemia është rezultat i mungesës së qelizave të kuqe të gjakut, të cilat sjellin oksigjen nga mushkëritë tuaja tek indet dhe qelizat tuaja. Ju mund të ndiheni të dobët dhe pa frymë. Anemia mund të shkaktohet nga mungesa e hekurit ose vitaminave, humbja e gjakut, gjakderdhja e brendshme ose sëmundja kronike siç është artriti reumatoid, kanceri ose dështimi i veshkave.

Simptomat

Tjerat si lodhja ekstreme, vështirësi gjumi, mungesë koncentrimi, rrahje të shpejtë të zemrës, dhimbje në gjoks dhe dhimbje koke. Ushtrimi i thjeshtë, siç është ngjitja në shkallët ose ecja në distanca të shkurtra, mund të shkaktojë lodhje.

Testet

Një vlerësim i plotë për anemi përfshin një test fizik dhe analiza gjaku, duke përfshirë një numërim të plotë të gjakut (CBC), për të kontrolluar nivelet e qelizave të kuqe të gjakut. Është gjithashtu standard për të kontrolluar jashtëqitjen për humbjen e gjakut.

Sëmundja Tiroide

Kur hormonet tiroide janë jashtë të çrregull, edhe aktivitetet e përditshme do t’ju lodhin. Gjëndra tiroide, me madhësi afërisht sa nyja e kravatës, gjendet në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormone që kontrollojnë metabolizmin tuaj.

Simptomat

Hipertiriodizmi shkakton lodhje dhe dobësi të muskujve, të cilat mund të vëreni së pari në kofshë. Ushtrime të tilla si ngasja e biçikletës ose ngjitja shkallëve bëhen më vështirësi. Hipertiroidizmi zakonisht diagnostikohet me gratë në moshën 20-të dhe 30-të, por mund të ndodhë edhe tek gratë dhe burrat e moshuar.

Testet

Sëmundja e tiroideve mund të zbulohet me një test gjaku.

Diabeti

Pa energji të mjaftueshme për të mbajtur trupin duke ecur mirë, njerëzit me diabet shpesh vërejnë lodhje si një nga shenjat paralajmëruese të para, thonë kërkuesit e Johns Hopkins.

Simptomat

Përveç ndjenjës së lodhjes gjatë gjithë kohës, shenja të tjera përfshijnë etje të tepruar, urinim të shpeshtë, urinë, humbje peshe, nervozizëm, infeksion yest dhe pamje të paqartë.

Testet

Ka dy teste kryesore për diabet. Plazma test i glukozës pas agjërimit, i cili është më i zakonshëm, mat nivelin e glukozës në gjak pas mos ngrënies për 8 orë. Me testin e tolerancës oral të glukozës (OGTT), gjaku tërhiqet dy herë: pak para se të pijë një shurup glukozë, pastaj 2 orë më vonë.

Depresioni

Më shumë se “dëshpërimi”, depresioni është një sëmundje e madhe që ndikon në mënyrën se si flemë, si ushqehemi dhe ndihemi për veten dhe të tjerët. Pa trajtim, simptomat e depresionit mund të zgjasin për javë, muaj apo edhe vite.

Simptomat

Jo të gjithë përjetojmë depresionin në të njëjtën mënyrë. Por zakonisht, depresioni mund të shkaktojë rënie të energjisë, ndryshime në mënyrën e gjumit dhe të ushqimit, probleme me kujtesën dhe përqendrimin, dhe ndjenjat e mungesës së shpresës, pavlefshmërisë dhe negativitetit.

Testet

Nuk ka test gjaku për depresion, por doktori juaj mund të jetë në gjendje ta identifikojë atë duke ju bërë një seri pyetjesh. Nëse përjetoni pesë ose më shumë nga këto simptoma më poshtë për më shumë se dy javë ose nëse ndërhyjnë me jetën tuaj, shihni mjekun tuaj ose profesionistin e shëndetit mendor: lodhje ose humbje të energjisë; fjetje e pakët ose e tepruar; një humor pa qejf, i shqetësuar ose i “bosh”; rënia e oreksit dhe humbje peshe; rritja e oreksit dhe rritja e peshës; humbja e interesit ose kënaqësia në aktivitetet që dikur kënaqeshit me to; parehatshëmëri ose nervozizëm; simptoma të vazhdueshme fizike që nuk i përgjigjen trajtimit, të tilla si dhimbje koke, dhimbje kronike, ose kapsllëk dhe çrregullime të tjera të tretjes; vështirësi në përqendrim, mbamendje ose marrje të vendimeve; ndjenjën fajësie, pashprese ose pavlere; mendimet e vdekjes apo vetëvrasjes.

Lodhja kronike

Kjo gjendje e habitshme shkakton një lodhje të fortë që vjen shpejt. Njerëzit që vuajnë nga CFS (Chronic Fatigue Syndrom – Sindromi Lodhjes Kronike) ndjehen shumë të lodhur për të vazhduar me aktivitetet e tyre normale dhe lodhen lehtë me pak ushtrime.

Simptomat

Shenjat e tjera përfshijnë dhimbjen e kokës, dhimbjen e muskujve dhe të përbashkët, dobësi, nyjat limfatike të ndjeshme në prekje dhe një paaftësi për t’u përqendruar. Sindroma e lodhjes kronike mbetet e mistershme, sepse nuk ka shkak të njohur.

Testet

Nuk ka asnjë. Mjeku juaj duhet të përjashtojë kushtet e tjera me simptoma të ngjashme, të tilla si lupus dhe skleroza e shumëfishtë, përpara se të bëjnë diagnozën.