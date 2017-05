Mijëra pika të vogla me ngjyra

Mijëra pika të vogla me ngjyra

E parë nga larg, vepra e artistit turk, Çağatay Odabaş shfaqet sikur të ishte ndonjë vizatim i zakonshëm me vija, por kur shikuesit i afrohen më pranë, zbulojnë se ajo është e punuar me një teknikë krejt ndryshe, në të vërtetë këto vepra janë punuar me qindra mijëra qarqe të vogla “lego”.

37 vjecari, thotë se arti i tij është ndikuar shumë nga dy aktivitetet e tij të preferuara që nga vitet 1980 dhe 1990 duke luajtur me lego dhe duke shikuar filma, shkruan rtv21.tv.

Ai fillon duke zgjedhur imazhe filmike për të rikrijuar koleksionin e tij të mijëra filmave, të cilat ai e konsideron bibliotekën e tij kërkimore.

Ai pastaj ndahet në disa pjesë, secila me harta me qarqe të vogla, të cilave u caktohet një kod i caktuar, për t’u shërbyer gjatë procesit të ngjyrosjes. Pra, si një model i ndërlikuar, por interesant lego, ai i vë të gjitha pjesët së bashku për të krijuar këto kryevepra ultra-realiste./21Media

http://rtv21.tv/artisti-rikrijon-skena-te-filmit-perdore-teknike-te-vecante/