Mesfushori i Real Madrid-it Marco Asensio është në bisedime me klubin e ti për një largim të mundshëm nga Santiago Bernabeu

The Mirror raporton se spanjolli po kërkon një lëvizje potenciale tek Topçinjtë e Londrës, megjithëse do të jetë e vështirë për Arsenal-in që të paguajë çmimin e tij, shkruan rtv21.tv.

Arsenal do të duhet të paguajnë 72 milionë funte për të aktivizuar klauzolën e tij, dhe duhet të garojë me klube tjera që po e kërkojnë atë, si Manchester United, Manchester City, Liverpool e Barcelona, por nëse Reali i ofrojnë atij një kontratë të përmirësuar, ai do të ishte i gatshëm të qëndrojë./21Media